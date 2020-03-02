Місцеві бюджети Луганщини наповнюються від ліцензування алкоголю та тютюну

03 марта 2020, 10:51

За січень-лютий 2020 року казна Луганської області поповнилася на 1,6 млн грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше березня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1257 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-лютому 2020 року видано 499 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Крім того, за цей період призупинено дію 5 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 78 ліцензій, з яких 4 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.