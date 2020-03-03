«Украинскую неделю» в Европарламенте перенесли из-за коронавируса

03 марта 2020, 11:25

Запланированную на 3-5 марта «Украинскую неделю» в Европейском парламенте перенесено на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС, передает «Европейская правда».

«Запланированная на 3-5 марта «Украинская неделя» в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19», - отметили в представительстве.

Как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.

Во время «Украинской недели» в Европарламенте планировались дискуссия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.

Европарламент на своем сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий. В частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудников, семинаров, культурных мероприятий и выставок.

Доступ в здание Европейского парламента запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами