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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
03 марта 2020, 12:15

Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, пострадали 5 военных

За минувшие сутки, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.

С началом этих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки потерь нет.

По подтвержденным данным, потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы.

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