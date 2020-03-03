Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, пострадали 5 военных

03 марта 2020, 12:15

За минувшие сутки, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.

С началом этих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки потерь нет.

По подтвержденным данным, потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы.