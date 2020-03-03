«Слуга народа» согласовала кандидатуру Шмыгаля на должность премьер-министра

04 марта 2020, 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Такое предложение он высказал на заседании фракции «Слуга народа», сообщает 112 Украина.

После заседания фракции нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что фракция поддержала предложение и проголосовала об утверждении кандидатуры Шмыгаля на пост премьер-министра.

Нардеп Александрович Дубинский добавил, что фракция также обсудила ряд кадровых изменений в правительстве. По его данным пост министра юстиции займет Денис Малюська, министра обороны – Андрей Таран, министра внутренних дел – Арсен Аваков, министра промышленности – Тимофей Милованов, министра экономики – Роман Жуковский, министра здравоохранения – Илья Емец, министра спорта – Вадим Гутцайт.

Однако Радуцкий отметил, что официально «Слуга народа» утвердила только кандидатуру Шмыгаля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 4 марта внеочередное пленарное заседание парламента.

Повестка дня внеочередного пленарного заседания состоит из вопросов о деятельности Кабмина, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.