Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

04 марта 2020, 12:29

Послы Европейского Союза решили разморозить активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе.

«Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продлить на 12 месяцев для Януковича и восьми других (экс-чиновников, - ред.) и на шесть месяцев – для его сына Александра», - сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

О том, что Европейский Союз, вероятно, снимет санкции за незаконное присвоение государственных средств из Азарова и Ставицкого стало известно 28 января.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская власть не видит «сигналов» о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

ЕС ввел санкции за незаконное присвоение украинских государственных средств в марте 2014 года и ежегодно продолжал их действие.