Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
04 марта 2020, 12:48

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине.

Об этом на брифинге заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: