04 марта 2020, 12:48

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине.

Об этом на брифинге заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.