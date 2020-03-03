Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
04 марта 2020, 13:25

На Закарпатье контрабандисты пытались вывезти в Румынию тысячи медицинских масок

Сегодня ночью военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы «Дюла» Мукачевского отряда предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок.

Как сообщает Госпогранслужба, информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего «предприимчивые» правонарушители планировали переместить в Румынию 3650 штук таких изделий.

Сами же «курьеры», вероятнее всего, сбежали на мотоцикле, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые мероприятия.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: