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Общественное мнение
Власть
04 марта 2020, 13:45

В МВД анонсировали запуск видеофиксации нарушений ПДД

Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения готова к введению. Об этом в блоге для Украинской правды пишет в министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, готовы законодательные и подзаконные акты и проводятся последние технические тесты.

"В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода - первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения", - написал Аваков. После чего нарушителей начнут штрафовать, а количество камер по всей стране увеличится, добавил министр.

Он отметил, что такие меры - единственный путь для сокращения смертности на дорогах.

По данным МВД, на дорогах Украины гибнет от 38 до 50 человек в неделю. В 2019 году погибло 3454 человека.

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