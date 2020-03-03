В Украине – 6 подозрений на коронавирус

04 марта 2020, 13:49

В Украине у шести человек подозревают коронавирусную инфекцию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас в Украине шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Они также изолированы и некоторые образцы биологического материала есть в референс лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня», - заявил Ляшко, передает Радио Свобода.

Также он сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.