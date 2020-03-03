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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
04 марта 2020, 13:49

В Украине – 6 подозрений на коронавирус

В Украине у шести человек подозревают коронавирусную инфекцию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас в Украине шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Они также изолированы и некоторые образцы биологического материала есть в референс лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня», - заявил Ляшко, передает Радио Свобода.

Также он сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.

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