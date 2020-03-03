В Украину едут две миссии ВОЗ

В Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения.
Об этом на брифинге сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает Укринформ.
"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - сказал Кузин.
Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.
Как сообщалось, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии.
По состоянию на 4 марта в Украине, по данным Минздрава, проверяют еще шесть подозрений на коронавирус.