В Украину едут две миссии ВОЗ

04 марта 2020, 14:22

В Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения.

Об этом на брифинге сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - сказал Кузин.

Также сейчас, по словам Кузина, проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена, проводимого совместно с ЮНИСЕФ.

Как сообщалось, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии.

По состоянию на 4 марта в Украине, по данным Минздрава, проверяют еще шесть подозрений на коронавирус.