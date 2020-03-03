Штепа проиграла суд Геращенко

04 марта 2020, 15:40

Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшая мэр Славянска Неля Штепа проиграла суд против народного депутата Ирины Геращенко о защите чести и достоинства.

Нардеп опубликовала копию решения суда, в котором сказано, что суд отказал Штепе в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через 30 дней, то есть после окончания срока подачи апелляции.

Геращенко также сообщила, что 17 марта состоится следующий суд, где против нее судятся экс-беркутовцы Аброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей чести и достоинства.

Они подали в суд за то, что команда Геращенко категорически отказывалась включать их в список на обмен с боевиками.