ООС: Боевики активизировались под Мариуполем, один военный погиб, 5 – ранены

3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;
вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.
С началом суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.