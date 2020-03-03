ООС: Боевики активизировались под Мариуполем, один военный погиб, 5 – ранены

04 марта 2020, 09:59

3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;

вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.

С началом суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.