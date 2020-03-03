СБУ подозревает священника в торговле оружием

04 марта 2020, 17:02

Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов Ривненской области в торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ведомства, по предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС с проповеднической миссией. Из командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых. Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ривного.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с полицией Ривненской области.