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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
04 марта 2020, 18:00

Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины.

Соответствующий указ №61/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Утвердить структуру плана обороны Украины”, - отмечается в документе.

Текст структуры плана не опубликован, у него гриф “Для служебного пользования”.

Президент также поручил Кабинету Министров в установленном порядке обеспечить с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины согласно утвержденной этим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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