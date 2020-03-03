04 марта 2020, 16:04 "Мариуполь" обыграл "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу Футболисты "Мариуполя" уверенно победили в среду полтавскую "Ворсклу" (3:0) в 21-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Мячи на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе забили Дмитрий Мишнев (32-я минута, с пенальти), Дмитрий Топалов (47) и Сергей Чоботенко (80), сообщает Укринформ. На 90+4 минуте у "Мариуполя" с поля удален Назарий Муравский. Сегодня также пройдут оставшиеся поединки 21-го тура. Луганская "Заря" встречается со "Львовом" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Униан-ТВ"), донецкий "Олимпик" - с черниговской "Десной" (17.00, "Футбол 2"), донецкий "Шахтер" - с "Днепром -1" (19.30," Футбол 1 "), а львовские "Карпаты" - с "Александрией" (19.30, "Униан-ТВ"). Начался тур вчера. Киевские динамовцы одолели на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос" - 2:0. Голы: Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55). Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (после 20-ти игр), "Динамо" - 42 (21), "Заря" - 40 (20), "Десна" - 36 (20), "Александрия" - 34 (20), "Колос" - 26 (21), "Мариуполь" - 25 (21), "Днепр-1" - 22 (20), "Львов" - 19 (20), "Олимпик" - 18 (20), "Ворскла" - 17 (21), "Карпаты" - 12 (20). Твитнуть Загрузка... Загрузка...