В Украине за неделю от гриппа умерли 6 человек

04 марта 2020, 16:05

В период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом, сообщает пресс-служба Минздрава.

«За неделю получено сообщение о шести летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона – 54 человека умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа», - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю (24.02-01.03.2020) ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 тыс. населения, что на 17,1% больше эпидемического порога по Украине.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали почти 238 тыс. Человека.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.