Рада назначила Шмыгаля премьер-министром

04 марта 2020, 18:34

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

За соответствующее решение проголосовал 291 депутат, передает Укринформ.

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет «Львовская Политехника» по специальности «менеджмент» в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).

С 1995 по 2009 годы он работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. С 2009 по 2013 год – перешел на государственную службу во Львовскую областную государственную администрацию. В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

Денис Шмигаль в 2015-2017 годах занимал должности - советника, вице-президента, генерального директора, члена Наблюдательного совета ООО ТВК «Львовхолод». В 2017-2019 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», г. Бурштын Ивано-Франковской области.

Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Верховная Рада 4 февраля 2020 года назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.