В Крыму обмелели водохранилища

04 марта 2020, 10:47

Около 100 млн кубометров воды накопилось в основных водохранилищах Крыма к началу весны. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на «республиканский Гидрометцентр».

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время это на 15 млн кубометров больше, чем месяц назад.

По данным синоптиков, осадки в феврале носили локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.

В начале марта в Крыму установилась теплая сухая погода: на этой неделе прогнозируется до плюс 22 градусов без осадков.

Как сообщалось, в начале февраля основные водохранилища Крыма были заполнены на 37%, чего должно было хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где запасы были оценены в 90-100 дней, на случай дефицита разработана схема ограничения подачи воды.

5 февраля представители администрации Симферополя заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику — утром и вечером по четыре часа. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди. При этом «в случае особой необходимости» разработанная схема «будет приведена в действие», заявил «премьер Крыма» Юрий Гоцанюк.

До аннексии Крыма Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После «референдума» Украина его перекрыла