Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
04 марта 2020, 11:03

Коронавирус зафиксировали еще в трех странах, всего заболели более 93 тысячи человек

В Лихтенштейне, Чили и Аргентине подтвердили первые случаи коронавируса, всего в мире заболели 93 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса центра исследований при Университете Джона Хопкинса, передает Укринформ.

Всего в настоящее время подтверждено 93 158 случаев заражения вирусом. Его жертвами во всем мире стали 3198 человека. Более 50 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее количество заболевших находится в Китае (80,2 тыс.), Южной Корее (5,3 тыс.), Италии (2,5 тыс.) и Иране (2,3 тыс.).

Напомним, 3 марта стало известно о зарегистрированном первом случае заболевания Covid-19 в Украине. Заболевание обнаружено у мужчины, который в феврале совершил поездку в Италию. Больной возвращался в Украину самолетом из Италии через город Сучава (Румыния). В город Черновцы 26 февраля вместе с женой прибыл собственным автомобилем через КПП «Порубное». Женщина и мужчина прошли температурный скрининг, никаких симптомов острого респираторного заболевания у них не обнаружили.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: