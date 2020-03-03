Всемирный банк выделит 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

04 марта 2020, 11:14

Всемирный банк предоставит странам 12 млрд долларов для борьбы с последствиями коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВБ.

Сообщается, что это первый пакет помощи, который выделяет Всемирный банк в рамках борьбы с эпидемией COVID-19.

"Финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам (ВБ - ред.) принять эффективные меры для реагирования на коронавирус и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19", - говорится в сообщении.

Финансовый пакет подразумевает гранты и ссуды под низкие проценты от Международной ассоциации развития (МАР) для стран с низким доходом и займы от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для стран со средним уровнем дохода.

"Поддержка Всемирного банка будет охватывать целый ряд мероприятий по укреплению служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, укреплению мониторинга и отчетности касательно болезней, обучению медицинских работников, поощрению участия населения для поддержания общественного доверия и улучшению доступа к лечению для самых бедных пациентов", - сообщили в ВБ.