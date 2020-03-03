Податківці продовжують семінарський марафон

04 марта 2020, 11:20

Сьогодні в Лисичанській міській раді відбувся семінар для підприємців-фізичних та юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та побутових послуг.

Враховуючи важливість новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, податківці Головного управління ДПС у Луганській області запланували проведення серії спільних семінарів з представниками міських рад для суб’єктів господарювання. У лютому 2020 року вони з успіхом пройшли у міських радах Сєвєродонецька та Рубіжного.

Спікер семінару – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Луганській області Світлана Прокопченко звернула увагу на наступне.

З 19.04.2020 року за винятком окремих норм набирають чинності закони України від 20.09.2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 128 та № 129).

Ці закони значно розширюють коло суб’єктів господарювання, які будуть зобов’язані застосовувати РРО (програмне РРО). Цей процес здійснюватиметься поетапно. З 01.01.2021 року застосування РРО стане обов’язковим для усіх ФОП - платників єдиного податку, крім першої групи.

Світлана Прокопченко підкреслила, що після прийняття зазначених законів на території України запроваджено можливість використання Програмних РРО. Тобто функції класичного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення.

На сьогодні воно розроблено на рівні Державної податкової служби України та з 1 січня 2020 року використовується у тестовому режимі. Кожен з платників податків має немало часу аби опонувати нові правила та вибрати зручний спосіб застосування класичних або Програмних РРО, які буде можливо зареєструвати та використовувати на постійній основі з 19 квітня 2020 року.

Програмний РРО буде можливо зареєструвати за спрощеною процедурою, шляхом подання реєстраційних документів через електронний кабінет платника податків та отримання фіскального номеру. Він ідентифікує такий програмний РРО у інформаційній системі податкової служби.

Наприкінці семінару Світлана Прокопченко надала відповіді на найбільш актуальні питання підприємців. Запитання стосувалися реєстрації програмного РРО, компенсації покупцю вартості придбаних товарів (робіт, послуг) на підставі його скарги щодо порушення продавцем законодавства (механізм «кеш-беку») та інші.

У свою чергу, учасники семінару висловили щиру подяку податківцю за корисну, змістовну та цікаву інформацію, яка, безумовно, сприятиме підвищенню рівня їх податкових знань.