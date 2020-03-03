04 марта 2020, 11:41

Бывший главарь боевиков "ДНР" Дмитрий Трапезников назначен мэром Элисты – столицы Республики Калмыкия в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Элистинского городского собрания.

"В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов", - пишут в пресс-службе.

В январе 2019 года элистинские депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Трапезникова и.о. главы администрации столицы Калмыкии. Назначение спровоцировало протесты в столице республики.

С декабря 2014 года Дмитрий Трапезников занимал различные "должности" в оккупационной администрации ОРДО. После ликвидации Александра Захарченко 31 августа 2018 года стал вр.и.о. "главы ДНР". Однако вскоре Трапезникова сменил Денис Пушилин. Опасаясь ареста, Трапезников бежал в Россию.

С 2012 года и до начала войны Трапезников был генеральным директором торгового дома "Укоопвнешторг", с 2010 по 2012 год занимал должность замглавы райсовета Петровского района Донецка. В 2001-2005 годах был менеджером футбольного клуба "Шахтер".