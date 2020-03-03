Милованов о коронавирусе: Может привести к экономическому кризису в Украине

05 марта 2020, 13:23

Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике, которая должна содержать:

- монетарную политику (предоставление ликвидности, смягчения ставки),

- фискальную политику (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка),

- ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности,

- защитные действия в международной торговле (пошлины или их отмена на импортные товары).