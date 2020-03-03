Эвакуированные из Китая вышли из обсервации в Новых Санжарах

В 12:00 завершилась обсервация эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарах на Полтавщине, сообщает Укринформ.
Из санатория вышли граждане Украины, которых встречают родственники, и иностранные граждане, которые были эвакуированы из Уханя. 14 дней длился для них всех карантин.
Также вместе с ними вышла из здания санатория сейчас уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Ранее она сообщила, что все прошедшие обсервацию здоровы.
После этого с ними встретился президент Владимир Зеленский.