Эвакуированные из Китая вышли из обсервации в Новых Санжарах

05 марта 2020, 13:47

В 12:00 завершилась обсервация эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарах на Полтавщине, сообщает Укринформ.

Из санатория вышли граждане Украины, которых встречают родственники, и иностранные граждане, которые были эвакуированы из Уханя. 14 дней длился для них всех карантин.

Также вместе с ними вышла из здания санатория сейчас уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Ранее она сообщила, что все прошедшие обсервацию здоровы.

После этого с ними встретился президент Владимир Зеленский.