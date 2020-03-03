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Общественное мнение
Происшествия
05 марта 2020, 14:05

Во Франции поезд сошел с рельсов, десятки пострадавших

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, в результате чего пострадал 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europe1.

Как отмечается, электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 человек. По предварительной причине, авария произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном.

После случившегося железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.

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