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Общественное мнение
Власть
05 марта 2020, 14:35

В Раде продолжаются консультации по кандидатам на должности министров

Во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на должности министров в новом правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

Спикер ВР заверил, что система работает стабильно, ведь обязанности отсутствующих министров выполняют заместители.

"Сейчас идут консультации по кандидатурам, которые являются вакантными. Есть заместители министров, система продолжает работать", - заявил Разумков.

Напомним, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля. По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

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