05 марта 2020, 14:35 В Раде продолжаются консультации по кандидатам на должности министров Во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на должности министров в новом правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина. Спикер ВР заверил, что система работает стабильно, ведь обязанности отсутствующих министров выполняют заместители. "Сейчас идут консультации по кандидатурам, которые являются вакантными. Есть заместители министров, система продолжает работать", - заявил Разумков. Напомним, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля. По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы. Твитнуть Загрузка... Загрузка...