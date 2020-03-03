05 марта 2020, 15:31 В Минздраве анонсировали ограничительные меры из-за коронавируса в Украине В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина. По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий. "В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко. Твитнуть Загрузка... Загрузка...