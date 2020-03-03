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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
05 марта 2020, 15:31

В Минздраве анонсировали ограничительные меры из-за коронавируса в Украине

В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры.

Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

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