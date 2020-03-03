05 марта 2020, 16:17

Европейский союз отметил прогресс правительства Алексея Гончарука и надеется, что новый Кабинет министров продолжит проводить реформы в Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС констатировал значительный прогресс предыдущего Кабмина, особенно - в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.В ЕС прокомментировали перестановки в украинском Кабмине

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый. Верховенство права остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций (в Украине - ред.)", - цитирует заявление ЕС журналист.