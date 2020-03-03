В Украине отныне новые члены Кабинета Министров и новый премьер. Верховная Рада во время внеочередного заседания поддержала изменения состава правительства. Подробнее в специальном материале журналистов киевского бюро телеканала ИРТА.
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05 марта 2020, 16:28
Верховная Рада поддержала изменения в составе правительства (подробности)
В Украине отныне новые члены Кабинета Министров и новый премьер. Верховная Рада во время внеочередного заседания поддержала изменения состава правительства. Подробнее в специальном материале журналистов киевского бюро телеканала ИРТА.
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