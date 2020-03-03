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Общественное мнение
Власть
05 марта 2020, 16:52

Рада рассмотрела более 3 тысяч правок к земреформе, поддержали лишь одну

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела уже более 3 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. В сессионном зале была поддержана первая правка, передает РБК-Украина.

В частности, депутатам осталось рассмотреть около тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Подчеркнем, нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер. За нее проголосовали 244 депутата Рады.

Напомним, по состоянию на среду народные депутаты рассмотрели более 2500 правок.

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