За два місяці податківці Луганщини взяли на облік майже тисячу платників податків

05 марта 2020, 11:26

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 березня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 245 платників.

Із них 40 тис. 523 – юридичні особи та 69 тис. 722 – фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, за два місяці цього року взято на облік 809 платників податків. Серед них 73 юридичні особи та 736 фізичних осіб-підприємців.

Із загальної кількості платників податків платниками податку на додану вартість зареєстровано 2 тис. 140 юридичних осіб та 256 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.03.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 146 тис. 209 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.