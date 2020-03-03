На Донбассе боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ

05 марта 2020, 11:39

На Донбассе боевики не пустили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Сообщается, что в отчете от 4 марта СММ ОБСЕ сообщили, что их патрулю было отказано в проезде на оккупированную территорию через блокпост вблизи населенного пункта Новоазовск, а также на 30 минут задержан проезд на блокпосту вблизи Верхнешироковского.

"На блокпосту у населенного пункта Новоазовск представители вооруженных формирований Российской Федерации позволили наблюдателям проехать только после открытия дверей автомобиля СММ и визуального осмотра одного из членов патруля", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что через данные блокпосты осуществляется проезд в район, где запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение или подготовку войск", - сообщили в СЦКК.