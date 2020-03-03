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Общественное мнение
Общество / Региональные
05 марта 2020, 11:56

В Луганской области продолжают накапливаться долги по ЖКХ

На Луганщине в январе 2020 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 317,3 млн.грн (77,8% начисленных за этот период сумм).

Об этом сообщается в экспресс-выпуске ГУ статистики в Луганской области, передает "Луганский радар".

На конец января 2020 г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 1272,0 млн.грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 562,3 млн.грн, за поставки и распределение электрической энергии — 54,4 млн.грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 129,8 млн.грн, за управление многоквартирным домом — 124,5 млн.грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 21,0 млн.грн.

Также в январе 2020 г. с населением было заключено 245 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1379,7 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1012,9 тыс.

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