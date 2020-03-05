ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму пограничники Федеральной службы безопасности России задержали украинца.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
Сообщается, что задержанный направлялся в Крым с материковой Украины, а его личностью заинтересованы российские "органы внутренних дел Керчи". По их данным, украинец якобы совершил кражу в одном из местных магазинов и был объявлен в розыск.
Задержанного переданы органам российского МВД на оккупированном полуострове.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские рыбаки, которых 15 февраля 2020 года задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину. В оккупированном Крыму их держали две недели под арестом за браконьерство.