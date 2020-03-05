06 марта 2020, 13:02 Зеленский: мы работаем над обменом в марте и нормандской встречей в апреле Украинская сторона продолжает работать над проведением обмена пленными в марте и саммита "нормандской четверки" в апреле. Об этом в ходе рабочего визита в Полтавскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вопросы обмена будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске. "Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была (нормандская, - ред.) встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", - заявил Зеленский. Твитнуть Загрузка... Загрузка...