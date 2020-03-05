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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
06 марта 2020, 13:02

Зеленский: мы работаем над обменом в марте и нормандской встречей в апреле

Украинская сторона продолжает работать над проведением обмена пленными в марте и саммита "нормандской четверки" в апреле.

Об этом в ходе рабочего визита в Полтавскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопросы обмена будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была (нормандская, - ред.) встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", - заявил Зеленский.

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