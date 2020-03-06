Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

06 марта 2020, 14:38

Жительницу Краматорска Донецкой области 5 марта госпитализировали с симптомами ОРВИ с подозрением на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, женщина недавно вернулась из Таиланда.

В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» в Киев.

По состоянию на 18:00 диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден.

«Сейчас госпитализирована краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Она чувствует себя намного лучше. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта», - говорится в сообщении.