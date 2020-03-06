Провайдер Lanet объявил о повышении тарифов

06 марта 2020, 15:38

Провайдер проводного интернета Lanet обновляет свои тарифы с 1 апреля. Некоторые станут архивными, а их пользователей переведут на актуальные. В оставшихся тарифах вырастет абонплата, сообщает провайдер.

В архив отправятся тарифные пакеты Рубин+ (197 грн), Bronze (189 грн), Яхонт (177), Яхонт Cashback, «Silver+», «Сапфир+» (167 грн), Корунд+ (157), Silver+ (-20%), Нейтрон+ (179 грн), Самтел 170, Unlim-160 (160 грн).

Их пользователей переведут на актуальные тарифы. Тех, кто пользовался интернетом без кабельного ТВ, переведут на тариф GIG стоимостью 199 грн/30 дней.

Пользователей интернета и ТВ-пакетов Core+ или Core переведут на MIX стоимостью 299 грн/30 дней. Пользователей телепакетов Baza+ или Baza переведут на тариф MIX стоимостью 346 грн/30 дней. Абонентов пакетов Prime+ или Prime переведут на LUX стоимостью 399 грн/30 дней.

Для абонентов, которые пользуются тарифами Fiber neo и АТО, стоимость тарифного пакета на 30 дней составит 149 грн и 99 грн соответственно.

Стоимость телепакетов составит: Core+ и Core – 97 грн, Baza+ и Baza – 147 грн, Prime+ и Prime – 197 грн.