06 марта 2020, 16:39 ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки соединений. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Как отметили в ГУР, основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов. "На полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин", - сообщили в разведке. Твитнуть Загрузка... Загрузка...