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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Криминал / Региональные
06 марта 2020, 16:39

ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки соединений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.

"На полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин", - сообщили в разведке.

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