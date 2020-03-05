В Москве нашли мертвой пару украинских шахматистов

06 марта 2020, 09:34

Украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка-шахматистка Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ, на их головах были надеты пакеты. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

27-летний Богданович родом из Одессы, 18-летняя Вернигора – из Одесской области. В последнее время оба жили в Москве.

Недавно Богданович сообщил, что сыграл за Россию в интернет-матчи с Украиной и объяснил, что сделал это, потому что ему за это заплатили. После этого Богдановича внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Вернигора училась в Московском государственном университете, находилась в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.