Бердянского «главаря казаков» заочно приговорили к 10 годам

06 марта 2020, 17:00

По материалам Службы безопасности Украины в Запорожской области к десяти годам заключения осужден главарь так называемого «Свердловского казацкого полка ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой «ЛНР». Находясь в составе одного из бандформирований, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Впоследствии злоумышленник перешел в так называемый «Свердловский казацкий полк ЛНР», где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен предводителем этой группировки.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.