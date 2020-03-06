06 марта 2020, 17:02 О женщинах, которые берегут покой и порядок на Луганщине Железные леди. С первого взгляда они сильные, и кажется, что даже без эмоциональны. Впрочем, на самом деле – нежные и заботливые. По случаю праздника наша команда решила рассказать об одной из таких женщин Луганщины. Твитнуть Загрузка... Загрузка...