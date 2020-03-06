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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
06 марта 2020, 17:02

О женщинах, которые берегут покой и порядок на Луганщине

Железные леди. С первого взгляда они сильные, и кажется, что даже без эмоциональны. Впрочем, на самом деле – нежные и заботливые. По случаю праздника наша команда решила рассказать об одной из таких женщин Луганщины.

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