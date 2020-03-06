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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
06 марта 2020, 17:08

Военные рассказали о нарушении оккупантами режима тишины и ситуации на КПВВ

О нарушении российскими наемниками режима прекращения огня и ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил рассказали офицеры оперативно-тактической группировки «Север».

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