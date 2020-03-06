06 марта 2020, 17:16 Европротокол может сэкономить массу времени и нервов водителям, которые попали в ДТП Европротокол может сэкономить массу времени и нервов водителям, которые попали в ДТП. Какие преимущества его заключения и в каких случаях водители имеют право все же вызвать полицию - узнавала наша съемочная группа. Твитнуть Загрузка... Загрузка...