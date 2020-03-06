Европротокол может сэкономить массу времени и нервов водителям, которые попали в ДТП. Какие преимущества его заключения и в каких случаях водители имеют право все же вызвать полицию - узнавала наша съемочная группа.
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06 марта 2020, 17:16
Европротокол может сэкономить массу времени и нервов водителям, которые попали в ДТП
Европротокол может сэкономить массу времени и нервов водителям, которые попали в ДТП. Какие преимущества его заключения и в каких случаях водители имеют право все же вызвать полицию - узнавала наша съемочная группа.
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