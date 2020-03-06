Украина запретила въезд жителям ОРДЛО с симптомами коронавируса

06 марта 2020, 17:50

Жителей оккупированного Донбасса с симптомами коронавируса не будут пропускать через контрольные пункты пропуска на подконтрольную территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что гражданам Украины, которые следуют с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию, в случае выявления симптомов коронавируса будут отказывать в пересечении КПВВ. Уточняется, что данное ограничение касается тех, у кого нет регистрации на подконтрольной территории.

При этом украинцев, которые проживают на подконтрольной правительству Украины территории, просят без крайней необходимости не посещать временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.