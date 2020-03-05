В Луганской области загорелся склад с 800 т семян подсолнечника

06 марта 2020, 09:36

В Белокуракинском районе загорелся склад-ангар ООО «Виктория». Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Сегодня, 5 марта, в 13:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в с. Нещеретово Белокуракинского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели 27-й ГПСЧ установили, что горит 800 тонн семян подсолнечника.

Сейчас на месте происшествия работают 5 АЦ (3 АЦ с ГПСЧ-27, 1 АЦ с ГПСЧ-22, 1 АЦ с ГПСЧ-6) и 22 спасателя.

"Пожар на площади 500 кв. м был локализован в 14:35. По состоянию на 14:35 пострадавших и погибших на пожаре не выявлено.

Сейчас продолжается тушение пожара и разбор конструкции", - говорится в сообщении.