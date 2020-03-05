В «ЛНР» на 12 лет осудили женщину за пропаганду программы «Тебя ждут дома»

06 марта 2020, 10:16

«Верховный суд Луганской народной республики» признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР (государственная измена), сообщается на сайте «МГБ ЛНР».

Боевики заявляют, что «Попова дала добровольное согласие на сотрудничество с СБУ по сбору сведений в отношении действующих и бывших военнослужащих «народной милиции», в том числе иных силовых ведомств, а также государственных служащих».

«По указанию кураторов из СБУ, среди указанных лиц Попова подбирала кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе «Тебя ждут дома», - говорится в сообщении.

Указанные действия гражданки «суд» квалифицировал как особо тяжкое преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Однако, за активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, Поповой назначен минимальный срок наказания за совершение государственной измены – 12 лет лишения свободы.