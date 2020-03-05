Ученые прогнозируют гибель 15 млн человек от коронавируса

06 марта 2020, 10:55

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. Об этом пишет Business Insider.

В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

"Но даже в модели низкой серьезности - или в наилучшем сценарии из семи, которые, как отмечается в документе, не были окончательными - исследователи AНУ оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн. долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек. Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек", - говорится в публикации.