В Украине впервые могут ограничить право людей на воду

06 марта 2020, 11:50

Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые может ограничить права водопользователей по причине аномально теплых осени и зимы 2019-2020 гг. и, как следствие, низкой водности большинства рек Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госводагентства.

«Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Для этого в Госводагентства есть все законодательные основания», - отметили в ведомстве.

Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Вместе с тем в агентстве акцентируют внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев.

По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

Соответственно этому году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать.

Кроме того, отмечается, что маловодие может привести к пересыханию малых водотоков.