Польша вводит санконтроль на границах с Германией, Чехией и Украиной

10 марта 2020, 09:00

Польша в ближайшие дни введет санитарный контроль не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними государствами, в частности с Украиной.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает Укринформ.

«С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией», - подчеркнул глава МВД Польши.

Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном – на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно. «Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей», - подчеркнул Каминьский.

Председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: «Колбасково», «Свецко», «Ольшина», «Ендриховице» и «Гожички».

Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовал человек, будет отделено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тыс. человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавирусом.