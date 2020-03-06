Боевики обcтреляли грузовик сил ООС, есть потери среди украинских военных

10 марта 2020, 13:48

Пресс-центр Операции объединенных сил информирует, что боевики совершили обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, в понедельник, 10 марта, российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - указано в сообщении.

Так, сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

"Противник предпринял обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - информируют в пресс-центре.

Кроме того, отмечается, что в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролируется. Потери противника уточняются.